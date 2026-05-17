La giuria della moda di Vanity Fair | chi erano i meglio vestiti nella quinta serata di red carpet del Festival di Cannes secondo i nostri esperti di moda?

Da vanityfair.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la quinta serata del Festival di Cannes 2026, la giuria di Vanity Fair ha valutato i look delle celebrities presenti sul red carpet. I nostri esperti di moda hanno selezionato gli outfit più distintivi tra quelli sfoggiati durante l’evento. Sono stati analizzati abiti, accessori e dettagli stilistici di diverse personalità, senza esprimere giudizi soggettivi ma concentrandosi sulle scelte estetiche viste sulla passerella. La serata ha visto una varietà di look, dai più eleganti ai più audaci, secondo le decisioni degli esperti.

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Pierre Groppo, Francia???? Il mio look preferito: Marina Foïs In: Louis Vuitton Abito lungo, sì, ma con spalle iperstrutturate dagli accenti fantascientifici, una tonalità audace – a metà tra tabacco e nocciola – che risalta sul tappeto rosso, e persino una borsa a mano, di cui viene spontaneo chiedersi che cosa possa mai contenere: Marina Foïs firma un’apparizione davvero singolare sul red carpet di El Ser Querido (The Beloved), al Festival di Cannes. Mi piace anche la lunghezza impeccabile dell’abito, così come la parte accessori misurata, affidata a un solo orecchino. E poi c’è Marina Foïs, con quella presenza scenica potente e quel lampo d’ironia che le si attribuisce quasi d’istinto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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