La giuria della moda di Vanity Fair | chi erano i meglio vestiti nella quinta serata di red carpet del Festival di Cannes secondo i nostri esperti di moda?

Durante la quinta serata del Festival di Cannes 2026, la giuria di Vanity Fair ha valutato i look delle celebrities presenti sul red carpet. I nostri esperti di moda hanno selezionato gli outfit più distintivi tra quelli sfoggiati durante l’evento. Sono stati analizzati abiti, accessori e dettagli stilistici di diverse personalità, senza esprimere giudizi soggettivi ma concentrandosi sulle scelte estetiche viste sulla passerella. La serata ha visto una varietà di look, dai più eleganti ai più audaci, secondo le decisioni degli esperti.

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