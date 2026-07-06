Dimitrov è stato eliminato dal tabellone di Wimbledon da un giocatore britannico con una wild card. Con questa vittoria, l'avversario accederà ai quarti di finale, dove incontrerà il numero 9 del seeding, che tornerà in campo mercoledì 8 luglio. Il tabellone del singolare maschile di Wimbledon si è così modificato con questa eliminazione, aprendo nuovi scenari nel torneo.

Flavio Cobolli tornerà in campo mercoledì 8 luglio nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2026 di tennis: il numero 9 del seeding affronterà la wild card britannica Arthur Fery, che questa sera ha eliminato il bulgaro Grigor Dimitrov, a sua volta nel main draw con una wild card. In caso di ulteriore successo, poi, l’azzurro disputerebbe la semifinale venerdì 10 luglio (probabilmente la seconda in programma, visto il giorno in meno di riposo): l’avversario uscirà dalla sfida che opporrà lo statunitense Taylor Fritz al vincente del match odierno tra il ceco Jiri Lehecka ed il teutonico Alexander Zverev. Qualora... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Come cambia il tabellone di Flavio Cobolli con l’eliminazione di Dimitrov: una wild-card ai quarti di finale!

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