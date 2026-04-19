Matteo Bellucci entra in tabellone agli Internazionali d’Italia | cambia l’assegnazione di una wild-card

Durante gli Internazionali d’Italia di tennis del 2026, il giocatore francese Arthur Cazaux ha comunicato il suo forfait, consentendo a Mattia Bellucci di entrare direttamente nel tabellone principale. Bellucci, che inizialmente era tra gli alternates, è stato così chiamato a sostituire il transalpino. La modifica nell’assegnazione delle wild-card ha portato l’azzurro a disputare la competizione di fronte a un pubblico italiano.

Questa notizia, però, fa sorridere anche un altro azzurro: Mattia Bellucci, infatti, onde evitare sgradevoli sorprese, aveva ricevuto dagli organizzatori dell’ATP Masters 1000 di Roma una wild card, ma ora non ha più bisogno dell’invito. Ad usufruirne, invece, sarà Francesco Maestrelli, che evita così di dove giocare le qualificazioni. Sinner n.1 del mondo, due azzurri in top-10, che scalata di Cobolli: il ranking ATP degli italiani prima di Madrid Alcaraz rinuncia a Madrid per infortunio: Sinner già certo di arrivare a Roma da n.1 al mondo Secondo quanto riportato da Spazio Tennis, il transalpino Arthur Cazaux ha dato forfait per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis:.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Bellucci entra in tabellone agli Internazionali d’Italia: cambia l’assegnazione di una wild-card Notizie correlate Matteo Berrettini in tabellone a Montecarlo: wild card per l’azzurro e Stan WawrinkaSono giornate in cui il Masters1000 di Miami terrà banco e darà il vincitore di uno dei tornei di maggior prestigio del massimo circuito... Internazionali d’Italia 2026, assegnate le wild card: Berrettini nel main drawUfficializzati gli inviti per il torneo di Roma al via dal 6 maggio al Foro Italico. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: IBI 26, anche Berrettini in tabellone: tutti i nomi delle wild card; Matteo Berrettini, wild card a Roma: l'elenco degli invitati agli Internazionali d'Italia 2026 • Tennis; Internazionali d'Italia, Binaghi: È il momento di vincere il singolare maschile, dal 2028 un nuovo Atp 250 in Italia; Entry list Roland Garros 2026: Sinner guida il seeding, Berrettini torna in tabellone. Matteo Bellucci entra in tabellone agli Internazionali d’Italia: cambia l’assegnazione di una wild-cardSecondo quanto riportato da Spazio Tennis, il transalpino Arthur Cazaux ha dato forfait per gli Internazionali d'Italia 2026 di tennis: ad usufruire della ... oasport.it ANNUNCIATE LE WILD CARD DEGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA 2026! Tabellone principale maschile: Matteo Berrettini Mattia Bellucci Matteo Arnaldi Luca Nardi Federico Cinà Matteo Berrettini e Flavio Cobolli in doppio Tabellone p x.com I nomi dei giocatori che hanno ricevuto la wild card per il main draw del torneo di Roma Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Lucia Bronzetti, Lisa Pigato, Tyra Grant, Martina Trevisan, Jennifer Ruggeri Matteo Berrettini, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi - facebook.com facebook