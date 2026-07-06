Lamin Saidilly, 22 anni, ha dichiarato alle forze dell’ordine di essersi divertito durante l’aggressione e di ripetere l’azione se uscirà di nuovo. Sabato mattina, l’uomo è stato fermato dopo aver accoltellato un’altra persona, identificata come Gerardo P. Le sue parole sono state raccolte durante il primo interrogatorio, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni dell’attacco.

e Marianna Vazzana "Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio". Sono le frasi dette da Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell’ordine che lo hanno fermato sabato mattina dopo l’accoltellamento ai danni di Gerardo P., 55enne che era fuori da un bar in zona San Siro insieme al padre, di 78 anni. L’anziano è stato il primo ad avventarsi sul violento e a bloccarlo, salvando la vita al figlio che ora si trova in prognosi riservata all’ospedale Niguarda ma non più in pericolo di vita. Saidilly invece è stato arrestato per tentato omicidio. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, "con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase", ha aggredito la vittima "dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti" alla testa, al collo, al torace e all’addome. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Coltellate senza perché, la frase choc: "Mi sono divertito. Se esco lo rifaccio"

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LE PAROLE SHOCK DOPO L'AGGRESSIONE: «MI SONO DIVERTITO, APPENA ESCO LO RIFACCIO» | 05/07/2026

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Argomenti più discussi: Coltellate senza perché, la frase choc: Mi sono divertito. Se esco lo rifaccio; Lamin Saidilly e la frase shock dopo l’accoltellamento a Milano: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio; Passante accoltellato a Milano, il 22enne fermato: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio; Accoltella uno sconosciuto al bar, la frase choc del 22enne: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio.

Mario Adinolfi È chiaro che abbiamo perso il controllo, ormai questi islamici ci tirano venti coltellate per mandarci in fin di vita poi ci prendono pure per il culo. Nella frase appena esco lo rifaccio tutti stanno ponendo l’attenzione su lo rifaccio. Io sottolinee x.com

Coltellate senza perché, la frase choc: Mi sono divertito. Se esco lo rifaccioLe parole di Lamin Saidilly, 22 anni, ai poliziotti che lo hanno fermato dopo l’aggressione a un uomo. La vittima, colpita da venti fendenti, è ancora in ospedale, ricoverata con prognosi riservata. quotidiano.net