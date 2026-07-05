Lamin Saidilly avrebbe pronunciato la frase mentre veniva arrestato dopo l’aggressione a uno sconosciuto davanti a un bar di Milano. « Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio ». Sarebbe questa la frase pronunciata da Lamin Saidilly, il 22enne arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato senza apparente motivo un uomo di 55 anni all’esterno di un bar nella zona di San Siro, a Milano. Le parole, riportate negli atti dell’inchiesta, sarebbero state pronunciate mentre il giovane veniva ammanettato dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto. Intanto il pubblico ministero Elio Ramondini ha trasmesso al giudice per le indagini preliminari la richiesta di convalida dell’arresto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»: la frase choc di Lamin Saidilly dopo le 20 coltellate al bar di Milano

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Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio: le parole shock dopo le coltellate a un passante

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Lamin Saidilly, parla l’accoltellatore di via Capecelatro a Milano: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»Lamin Saidilly, 22 anni, ha dichiarato alle forze dell’ordine di aver trovato divertente l’episodio e di ripetere l’azione non appena sarà libero.

Temi più discussi: Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato un uomo senza motivo a Milano: era in città da 7 giorni; Milano, 55enne accoltellato fuori da un bar. L'aggressore: Divertente, appena esco lo rifaccio; Accoltellato senza motivo in zona San Siro a Milano, è gravissimo: un 22enne lo ha colpito 20 volte.

Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio: è quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di #Milano. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, con il cap x.com

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