La colonscopia, esame spesso evitato per la sua natura scomoda, potrebbe migliorare grazie all’intelligenza artificiale. Attualmente, molte persone rinviano l’appuntamento a causa della preparazione e del disagio. L’introduzione di questa tecnologia mira a rendere l’esame più rapido e preciso, riducendo i tempi e potenzialmente migliorando la diagnosi. La speranza è che queste innovazioni possano incentivare più pazienti a sottoporsi alla procedura senza timori eccessivi.

Se c'è un esame che quasi tutti rimandano, quello è la colonscopia. Non è piacevole, richiede preparazione e spesso la si fa solo quando il medico insiste. Eppure è tra le poche procedure capaci non solo di individuare un tumore precocemente, ma di prevenirlo del tutto: individuando e rimuovendo i polipi prima che diventino qualcosa di più serio. Il problema, semmai, è che anche l'esame più efficace dipende da chi lo esegue, dalle condizioni in cui viene fatto e da quanto l'occhio del medico riesce a cogliere in tempo reale ciò che scorre sul monitor. Ora, però, ci sono sistemi di intelligenza artificiale che guardano insieme al medico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Colonscopia: ecco come migliorerà con l'intelligenza artificiale

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Tumori digestivi: come l'AI sta cambiando la prevenzione oncologica

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