ITA Airways punta sull’intelligenza artificiale per tagliare i consumi e risparmiare con il caro-carburante | ecco come funziona l’algoritmo in cabina

ITA Airways sta implementando un sistema di intelligenza artificiale per ottimizzare i consumi di carburante durante i voli. L’algoritmo analizza dati di volo, condizioni atmosferiche e rotte per migliorare l’efficienza operativa. La tecnologia viene testata direttamente in cabina e mira a ridurre i costi legati al carburante, influenzati dall’attuale aumento dei prezzi sul mercato internazionale. La compagnia ha deciso di investire in questa soluzione per gestire meglio le spese di esercizio.

La crisi geopolitica in Medio Oriente, con la massima allerta sullo Stretto di Hormuz da cui transita gran parte del cherosene destinato all’aviazione (il cosiddetto jet fuel), minaccia di far lievitare i costi operativi delle compagnie aeree e, di riflesso, i prezzi dei biglietti per la stagione estiva. In questo scenario di incertezza, l’innovazione tecnologica diventa uno scudo strategico. Come riportato dal quotidiano Il Sole 24 Ore, ITA Airways ha deciso di rispondere a questa sfida implementando l’Intelligenza Artificiale su tutta la propria flotta per ottimizzare i consumi direttamente in fase di decollo. Il sistema SITA OptiFlight: come funziona l’algoritmo in cabina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ITA Airways punta sull’intelligenza artificiale per tagliare i consumi e risparmiare con il caro-carburante: ecco come funziona l’algoritmo in cabina Notizie correlate Caro carburante, ecco come risparmiare: i 7 consigli per tagliare i consumi dell’autoPer milioni di automobilisti italiani il costo del carburante è diventato una delle voci più pesanti del bilancio mensile, spesso capace di incidere... Ita Airways e Trenitalia puntano sull’intelligenza artificiale per la mobilità integrataFiumicino, 11 marzo 2026 – Ita Airways e Trenitalia (Gruppo FS Italiane) hanno sottoscritto un Memorandum d’intesa volto a sviluppare un ecosistema... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: ITA Airways punta sull’intelligenza artificiale; ITA Airways punta sull’AI per voli più efficienti: meno carburante e minori emissioni; ITA Airways punta sull'intelligenza artificiale per ottimizzare il consumo di carburante; ITA Airways punta sull’IA per ridurre consumi ed emissioni. ITA Airways punta sull’intelligenza artificiale per tagliare i consumi e risparmiare con il caro-carburante: ecco come funziona l’algoritmo in cabinaLa compagnia aerea italiana implementa il sistema SITA OptiFlight per ottimizzare i consumi durante il decollo e ridurre le emissioni di CO2 ... ilfattoquotidiano.it Ita Airways: l’Ai contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 e a risparmiare carburanteL'intelligenza artificiale assume un ruolo sempre più strategico per Ita Airways: infatti, attraverso l’ottimizzazione del profilo di salita ... travelquotidiano.com L'#argentino ha già segnato ai #rossoneri: punta a ripetersi domenica L'articolo su #SalernitanaNews - facebook.com facebook