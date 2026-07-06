cobolli travolgente quarti a wimbledon per il secondo anno di fila ora aspetta paolini

Il tennista italiano ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Ha battuto un avversario in tre set e ora affronterà un altro giocatore nel prossimo turno. I match si sono svolti sulla Centre Court, con pubblico presente. Cobolli ha confermato la sua buona forma, vincendo senza perdere un set finora nel torneo. La partita successiva sarà contro un atleta ancora da definire.

Londra, 6 luglio 2026 – Un dolce ritorno, più delle fragole con la crema, la specialità di Church Road. Più di quella vaschetta di gelato che quando può Flavio Cobolli si concede come premio. Quarti di nobiltà, è il caso di dirlo, per il romano a Wimbledon, che dopo la vottoria su Alex De Minaur (7-5, 7-6, 6-3) festeggia alla maniera di Cristiano Ronaldo l’accesso ai quarti per il secondo anni di fila. Il cambio di passo era stato annunciato proprio nei giorni scorsi: “Ora inizia un nuovo torneo”, è così è stato, perché contro un avversario complicato come l’australiano, Cobolli mette in campo una partita praticamente perfetto, azzannata con un break nel primo set, e poi controllata prima al tie break nel secondo e poi rimanendo incollato al match nel terzo, nonostante i break subiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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