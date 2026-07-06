Al via gli ottavi di finale nel torneo di Wimbledon, con la parte bassa del tabellone dei singolari maschili e femminili. Due italiani, Paolini e Cobolli, sono tra i giocatori che cercano di avanzare ai quarti. La seconda settimana del torneo si svolge tra sabato 11 e domenica 12, dopo la conclusione della prima, ormai alle spalle. Le partite sono in corso sui campi di erba londinesi.

La boa della prima settimana è stata sorpassata. Inizia ora il lungo sprint finale verso la conclusione di sabato 11 e domenica 12. Il torneo di Wimbledon inaugura la seconda settimana con gli ottavi della parte bassa del tabellone dei due tornei di singolare. L’Italia, che ha già qualificato Jannik Sinner ai quarti di finale, vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista e per farlo si affida a una coppia che ha tanta voglia di continuare la propria avanzata: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Paolini ha superato di slancio l’insidioso esame sedicesimi e ha letteralmente travolto la greca Maria Sakkari. Il confronto con la filippina... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Wimbledon, al via la seconda settimana. Paolini e Cobolli puntano i quarti di finale

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