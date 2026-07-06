Cobolli non si ferma più | spazzato via De Minaur Avanti anche Paolini | i due azzurri ai quarti

Da sportmediaset.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Flavio Cobolli ha vinto contro Alex de Minaur in tre set, 7-5, 7-6(4), 6-3, e si è qualificato per i quarti di finale a Wimbledon. Jasmine Paolini ha anch'essa superato il turno, raggiungendo i quarti nel singolare femminile. Cobolli affronterà il vincitore tra Dimitrov e Fery. Entrambi gli azzurri sono gli unici rappresentanti italiani ancora in gara nel torneo.

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Doppia gioia per l'Italia a Wimbledon: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al Mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6(4), 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Fery. La finalista del 2024, invece, supera la filippina Eala, che aveva eliminato Iga Swiatek: finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostyuk., "Mi sentivo stanco, sono contento di aver vinto in tre set, è importante avere energie per il prossimo turno. Quest'anno fa caldissimo, grazie per essere venuti qui. Sono felice e orgoglioso di me stesso". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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