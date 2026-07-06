Wimbledon l’Italia sogna i quarti | Paolini e Cobolli guidano la seconda settimana

Notizia in breve

Wimbledon entra nella sua seconda settimana e l’Italia si presenta agli ottavi con due tennisti, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. La toscana e il romano sono in campo per raggiungere i quarti di finale in partite che si annunciano impegnative. Entrambi si confrontano con avversari di livello, in una giornata che vede protagonisti i rappresentanti italiani nel torneo. Le sfide si svolgono in un clima di grande attesa e curiosità.