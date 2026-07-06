Wimbledon l’Italia sogna i quarti | Paolini e Cobolli guidano la seconda settimana
Wimbledon entra nella sua seconda settimana e l’Italia si presenta agli ottavi con due tennisti, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. La toscana e il romano sono in campo per raggiungere i quarti di finale in partite che si annunciano impegnative. Entrambi si confrontano con avversari di livello, in una giornata che vede protagonisti i rappresentanti italiani nel torneo. Le sfide si svolgono in un clima di grande attesa e curiosità.
Wimbledon entra nella sua seconda settimana e l’Italia si presenta agli ottavi con due carte importanti da giocare: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. La toscana e il romano andranno a caccia dei quarti di finale in una giornata dal orte sapore azzurro, con sfide complicate ma ricche di fascino. Paolini affronterà Alexandra Eala sul Centre Court, mentre Cobolli se la vedrà con Alex De Minaur sul No.1 Court. Jasmine Paolini aprirà il programma del Centre Court alle 14.30 italiane contro la filippina Alexandra Eala, testa di serie numero 29. L’azzurra arriva agli ottavi dopo il netto successo contro Maria Sakkari, battuta 6-1, 6-2, e vuole confermare le ottime sensazioni mostrate nella prima settimana. 🔗 Leggi su Sportface.it
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