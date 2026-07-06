Cobolli è favoloso | sconfigge De Minaur in tre set e vola ai quarti di Wimbledon

Flavio Cobolli ha battuto Alex De Minaur in tre set, con i punteggi di 7-5, 7-6, 6-3, in due ore e 34 minuti. Con questa vittoria, il tennista italiano si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon, raggiungendo questa fase per la seconda volta consecutiva. È stata la prima vittoria di Cobolli contro un giocatore del top ten mondiale su erba.

Strepitoso. Flavio Cobolli sconfigge in tre set l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 dopo due ore e 34 minuti torna ai quarti di finale come l’anno scorso battendo per la prima volta sull’erba di Wimbledon un top ten mondiale. Gara iniziata un po’ sottotono ma poi alcune fiammate sono valse la vittoria. Sempre più in forma l’azzurro, che merita questa vittoria: anche se ci sono stati alcuni passaggi a vuoto, i suoi colpi e il suo talento hanno coperto perfettamente i momenti della gara in cui è stato meno preciso. Cobolli, inequivocabilmente, ha avuto un’evoluzione straordinaria nell’ultimo anno e mezzo. Le parole di Flavio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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