Cobolli-De Minaur oggi Wimbledon 2026 | orario tv programma streaming

Oggi a Wimbledon 2026 il tennista italiano Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, disputa gli ottavi di finale contro l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 5. La partita si svolge sull’erba outdoor di Londra. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. Cobolli cerca di avanzare nel torneo di singolare maschile, affrontando il giocatore australiano, che ha già superato diversi avversari nel percorso verso questa fase.

Torna in campo a Wimbledon 2026 il numero 9 del seeding, l’azzurro Flavio Cobolli: sull’erba outdoor londinese il tennista italiano sarà chiamato ad affrontare, negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile, l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 5. Il match degli ottavi di finale che vedrà protagonisti l’italiano e l’australiano sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 14.00 italiane di oggi, lunedì 6 luglio sul No.1 Court: si tratta del terzo incontro tra i due sul circuito maggiore, con de Minaur vittorioso in entrambi i precedenti. La sfida che vedrà protagonisti Flavio Cobolli e l’australiano Alex... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Alex De Minaur vs Flavio Cobolli | Wimbledon 2026 | Tennis Prediction Today

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