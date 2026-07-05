Dove vedere in tv Cobolli-De Minaur Wimbledon 2026 | orario programma streaming

Il 6 luglio alle 14:00 italiane, Flavio Cobolli scende in campo contro Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon 2026. La partita si svolge sul Court 1 dell’All England Club a Londra. La sfida sarà visibile in diretta tv e in streaming.

Flavio Cobolli torna in campo lunedì 6 luglio in avvio di programma (ore 14.00 italiane) sul Court 1 dell’All England Club a Londra per affrontare l’australiano Alex De Minaur in occasione degli ottavi di finale di Wimbledon 2026. Il giocatore romano sogna di replicare il recente exploit parigino, ma il prossimo obiettivo è quello di eguagliare il risultato ottenuto nella passata edizione dei Championships. Si sfidano il numero 5 ed il numero 9 del seeding sull’erba londinese di Church Road, con Cobolli che ha vissuto sin qui un torneo abbastanza travagliato con due vittorie al quarto ed una al quinto set (in rimonta dopo aver perso il set inaugurale per 6-0 contro Karen Khachanov). 🔗 Leggi su Oasport.it

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