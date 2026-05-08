Arnaldi-De Minaur oggi in tv ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi, venerdì 8 maggio, si svolge il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis a Roma. Matteo Arnaldi sfiderà l’australiano Alex de Minaur in un match trasmesso in diretta televisiva e streaming. La partita si terrà nel programma ufficiale dell’evento, con orario ancora da comunicare. Entrambi i giocatori sono in campo per ottenere l’accesso ai quarti di finale.

Oggi, venerdì 8 maggio, Matteo Arnaldi sarà nuovamente in campo per affrontare l’australiano Alex de Minaur nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Sul campo della BNP Paribas Arena, il ligure è atteso a un impegno molto complicato contro uno dei giocatori di vertice del circuito. Sarà necessario alzare l’asticella per sperare di andare avanti. LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-DE MINAUR DALLE 11.00 Nella partita vinta contro lo spagnolo Jaume Munar, Arnaldi ha messo in mostra delle doti agonistiche notevoli. No ha espresso il proprio miglior tennis il giocatore allenato da Fabio Colangelo. Vincitore del Challenger di Cagliari, l’azzurro non ha avuto tanto tempo per adattarsi alla terra rossa romana.🔗 Leggi su Oasport.it

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