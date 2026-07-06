Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo, battendo in tre set l’avversario australiano De Minaur. Dopo aver vinto, ha commentato di essere stanco e si è detto soddisfatto della prestazione.

Bis. Come lo scorso anno, Flavio Cobolli raggiunge i quarti di finale a Wimbledon, battendo in tre set l’australiano De Minaur. Una prestazione solida e convincente. Flavio continua a scalare sia il ranking che il race Atp e può sognare verso la finale. Anche se il prossimo avversario probabilmente sarà Grigor Dimitrov. Anche Jasmine Paolini ai quarti. Tre italiani sognano lo scettro londinese. Una prestazione convincente. Il tennista azzurro, numero dieci al mondo, ha battuto in tre set l’australiano Alex De Minaur, numero 6 del ranking Atp, con il punteggio di 5-7, 6-7 (3), 6-3 in due ore e 35? di gioco.. Ai quarti – obiettivo già raggiunto l’anno scorso – l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Cobolli bissa i quarti a Wimbledon e raggiunge Sinner. Battuto De Minaur in tre set. “Ero stanco, sono contento”

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