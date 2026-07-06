Durante il Cnpr Forum si è discusso delle criticità del settore energetico, con particolare attenzione all'eccessiva dipendenza dal gas naturale. Gli esperti hanno evidenziato come le politiche adottate finora abbiano aumentato questa dipendenza, sottolineando la necessità di rivedere le strategie energetiche nazionali. La discussione si è concentrata sulle sfide poste da temperature record e sulla vulnerabilità del sistema energetico italiano in un contesto di crisi climatica.

“È necessario cambiare profondamente la politica energetica adottata finora dal governo Meloni, che ha reso l'Italia eccessivamente dipendente dal gas. Il prezzo marginale dell'energia non può continuare a essere determinato da questa fonte, ma deve basarsi sempre più sulle energie rinnovabili. Occorre valorizzare maggiormente la produzione energetica da fonti rinnovabili, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore generazione. Basti pensare che 150 gigawatt prodotti da fonti rinnovabili potrebbero sostituire circa 35 miliardi di metri cubi di gas, pari a quasi il 50% dell'attuale fabbisogno nazionale. Una svolta di questo tipo consentirebbe di ridurre sensibilmente i costi energetici, rafforzare l'autonomia del Paese e diminuire la dipendenza dai mercati internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cnpr forum, le sfide dell'energia nell'era del caldo record

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