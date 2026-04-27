Cnpr Forum guerra e caro energia scuotono l' economia

Il diffondersi del conflitto in Medio Oriente ha portato a un incremento dell'inflazione, con conseguenze sui mercati finanziari e sui costi energetici. I rendimenti obbligazionari sono aumentati, mentre i prezzi di beni e servizi hanno subito pressioni al rialzo. Questi sviluppi hanno coinvolto anche l'economia globale, influenzando vari settori e le previsioni di crescita. La situazione ha suscitato attenzione tra gli operatori e le istituzioni economiche.

“L’avvio della guerra in Medio Oriente ha provocato un aumento dell’inflazione, spingendo al rialzo i rendimenti obbligazionari e generando pressioni sui prezzi. In questo scenario è opportuno mantenere prudenza negli investimenti, privilegiando duration più contenute e strumenti con elevato merito creditizio. Per il mercato azionario ci attendiamo una volatilità più elevata, con livelli di rischio superiori al passato. La vicenda dello Stretto di Hormuz sta inoltre riducendo le aspettative economiche globali. A beneficiarne sono soprattutto difesa ed energia, mentre risultano più penalizzati i settori legati ai consumi”. Lo ha dichiarato...🔗 Leggi su Iltempo.it

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