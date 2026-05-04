Cnpr forum | Le sfide dell’accesso al lavoro tra scelte e opportunità

Al CNPR si è svolto un forum dedicato alle difficoltà che le persone incontrano nel trovare lavoro, tra scelte personali e possibilità offerte dal mercato. Durante l’evento è stato evidenziato come esista un divario tra il sistema di formazione e il mondo del lavoro, creando ostacoli per chi cerca opportunità. Sono stati analizzati i temi legati alle politiche di inserimento professionale e alle sfide del mercato occupazionale attuale.

“Esiste oggi un evidente divario tra il sistema della formazione e della scuola e quello del lavoro. Da un lato, i percorsi formativi non sempre rispondono alle reali esigenze del tessuto economico; dall’altro, persistono forti squilibri territoriali, con il fenomeno dei Neet più diffuso nel Mezzogiorno rispetto al Nord. È necessario che le istituzioni intervengano per costruire un collegamento concreto tra questi ambiti, favorendo un’integrazione reale. Le imprese devono entrare nelle scuole e il mondo dell’istruzione deve aprirsi al confronto con il sistema produttivo, creando un dialogo continuo capace di aggiornare le competenze e facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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