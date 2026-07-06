CNN Travel premia l’Italia con tre specialità

Tra i 50 dolci più famosi del mondo, tre sono specialità italiane della pasticceria. La classifica è stata pubblicata da CNN Travel, il portale dedicato ai viaggi.

S ono ben tre i classici della pasticceria italiana nella classifica dei 50 dolci più famosi del mondo realizzata da CNN Travel, il portale dedicato ai viaggi della CNN. A rappresentare il Bel Paese sono bontà che non hanno detrattori, anche se non tutti hanno ottenuto lo stesso riconoscimento. Una selezione che attraversa culture e tradizioni diverse, mettendo insieme creazioni iconiche capaci di raccontare identità lontane tra loro. In vetta alla graduatoria, tuttavia, l’Italia non c’è, ma appare un dolce sudamericano, seguito da uno austriaco e da uno turco. Perché mangiamo dolci anche quando siamo sazi: la colpa è del cervello X Trai dolci più buoni del mondo ci sono i cannoli siciliani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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