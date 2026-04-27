L’Eurojackpot premia l’Italia con oltre 109mila euro

Durante l’estrazione numero 34 di venerdì 24 aprile, il gioco europeo Eurojackpot ha assegnato all’Italia una vincita di oltre 109 mila euro. La combinazione fortunata ha portato a una singola vincita con cinque numeri più zero, conferendo così questa somma al fortunato giocatore. L’estrazione ha coinvolto numerosi partecipanti in diversi paesi europei, ma questa volta l’Italia si è distinta grazie a questa vincita.

L’estrazione n. 34 di venerdì 24 aprile di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia grazie a 1 vincita con 1 punto 5+0 da 109.635,70 euro. La giocata vincente è stata realizzata online, combinazione vincente: 6 – 21 – 29 – 39 – 44 + Euronumeri 1 – 5. Eurojackpot - la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. Ogni martedì e venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 19 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 120 milioni e quello in palio nella prossima estrazione di martedì 28 aprile sarà di 45 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’Eurojackpot premia l’Italia con oltre 109mila euro Eurojackpot - Estrazione e risultati 17/03/2026 Notizie correlate SuperEnalotto premia Bari con oltre 653mila euroIl “6” ha continuato a nascondersi anche nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso n. L’anno più “affollato” a Piacenza? Il 1976 con oltre 109mila abitanti. I numeri dal 1939 a oggiNel 2011 il calo maggiore di residenti rispetto all'anno precedente, il boom in positivo nel 1963: la serie storica della popolazione del capoluogo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Estrazione Eurojackpot di oggi martedì 21 aprile 2026; Eurojackpot, estrazione di oggi martedì 21 aprile: i numeri vincenti. Il jackpot sale a 28 milioni di euro; SuperEnalotto oggi: tre 5 da 51mila euro, jackpot a 155 milioni; Eurojackpot, estrazione di oggi venerdì 24 aprile: i numeri vincenti. Il jackpot sale a 36 milioni di euro. Eurojackpot: l’estrazione di venerdì 24 aprile premia l’Italia con una vincita da oltre 109 mila euro realizzata onlineIl Jackpot a disposizione per l'estrazione del prossimo concorso di martedì 28 aprile è di 45.000.000,00 di euro ... pressgiochi.it Eurojackpot, in Italia centrato un ‘5+0’ da oltre 100mila euroL’estrazione di Eurojackpot di venerdì 24 aprile premia l’Italia con un '5+0' da 109.635,70 euro realizzata online. gioconews.it