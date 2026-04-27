L’Eurojackpot premia l’Italia con oltre 109mila euro

Da ilgiornale.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’estrazione numero 34 di venerdì 24 aprile, il gioco europeo Eurojackpot ha assegnato all’Italia una vincita di oltre 109 mila euro. La combinazione fortunata ha portato a una singola vincita con cinque numeri più zero, conferendo così questa somma al fortunato giocatore. L’estrazione ha coinvolto numerosi partecipanti in diversi paesi europei, ma questa volta l’Italia si è distinta grazie a questa vincita.

L’estrazione n. 34 di venerdì 24 aprile di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia grazie a 1 vincita con 1 punto 5+0 da 109.635,70 euro. La giocata vincente è stata realizzata online, combinazione vincente: 6 – 21 – 29 – 39 – 44 + Euronumeri 1 – 5. Eurojackpot - la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. Ogni martedì e venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 19 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 120 milioni e quello in palio nella prossima estrazione di martedì 28 aprile sarà di 45 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Eurojackpot - Estrazione e risultati 17/03/2026

Video Eurojackpot - Estrazione e risultati 17/03/2026

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