Cloudflare ha annunciato nuove classificazioni, strumenti di analisi e partnership commerciali per favorire la collaborazione tra proprietari di siti web e aziende di intelligenza artificiale. L’obiettivo è sviluppare un ecosistema digitale più equo e trasparente. L’azienda, specializzata in servizi di connettività cloud, si impegna a promuovere un Internet degli agenti AI più sostenibile. Le iniziative mirano a migliorare la trasparenza e la collaborazione nel settore digitale.

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), azienda leader di connectivity cloud, ha annunciato oggi nuove classificazioni, strumenti di analisi avanzati e partnership commerciali per favorire la collaborazione tra proprietari di siti web e aziende di intelligenza artificiale per contribuire allo sviluppo di un ecosistema digitale più equo e trasparente. Infatti, i nuovi strumenti e le nuove integrazioni di Cloudflare aiutano i proprietari dei siti web e le aziende di AI a ottimizzare la visibilità dei contenuti, l'efficienza e la monetizzazione. Attraverso la creazione di queste nuove infrastrutture, Cloudflare contribuisce a gettare le basi per un'economia agentica sostenibile e collaborativa, a beneficio della società, dei proprietari dei siti web e delle aziende di AI. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cloudflare promuove un Internet degli agenti AI più equo e sostenibile

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