Il segretario generale della Nato ha affermato che attualmente circa sei o sette alleati si assumono la maggior parte degli aiuti militari e finanziari destinati all'Ucraina. Ha sottolineato la necessità di una distribuzione più equilibrata degli oneri tra gli alleati, senza specificare quali paesi siano coinvolti o dettagli sulle modalità di ripartizione. La richiesta arriva in un momento in cui si discute della gestione del sostegno internazionale in relazione al conflitto in Ucraina.

Il segretario generale della Nato Mark Rutte chiede agli alleati maggiore equità nella distribuzione degli oneri in merito al sostegno all’ Ucraina. “Quello che voglio ottenere è che il peso sia distribuito in modo più equo, che ci sia una maggiore condivisione degli oneri, perché al momento sono solo sei o sette gli Alleati a sobbarcarsi il lavoro più gravoso “, ha detto Rutte arrivando alla ministeriale Esteri in Svezia. “La buona notizia è che quello che fanno è sufficiente a garantire che l’Ucraina continui ad avere accesso a cruciali attrezzature statunitensi. Ma ovviamente, sarebbe più equo se all’interno della Nato, e in particolare nella componente europea, anche altri alleati si facessero avanti”, ha precisato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Rutte: “Il peso degli aiuti a Kiev ricade su 6-7 alleati, deve essere più equo”

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