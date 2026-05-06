governance partecipativa presentato consensus paper per ssn equo e sostenibile

È stato presentato un documento che propone un modello di governance partecipativa per il Sistema sanitario nazionale, con l’obiettivo di rendere il sistema più equo e sostenibile. L’iniziativa mira a coinvolgere diversi attori nel processo decisionale, favorendo un confronto più ampio e condiviso. La presentazione si è svolta in una giornata di incontri dedicati a discutere come migliorare la gestione e l’organizzazione delle risorse sanitarie nel paese.

Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - Promuovere un confronto sul valore della partecipazione dei pazienti nei percorsi decisionali e assistenziali, contribuendo a una governance sanitaria più aperta e innovativa, capace di accompagnare il Servizio sanitario nazionale nella sfida di garantire equità, qualità e sostenibilità in un contesto demografico, epidemiologico e terapeutico in rapida evoluzione. È l'obiettivo che ha portato alla nascita, attraverso il confronto articolato tra Istituzioni, comunità scientifica e associazioni di pazienti, del Consensus Paper ‘Verso un sistema sanitario partecipato: consenso per una governance appropriata e sostenibile'.🔗 Leggi su Iltempo.it

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