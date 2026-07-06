Claudio Bisio | Castellabate conferisce la cittadinanza onoraria all’attore di Benvenuti al Sud

Notizia in breve

Il 11 luglio, Castellabate ha conferito la cittadinanza onoraria a Claudio Bisio. La motivazione ufficiale è il successo del film “Benvenuti al Sud”. La cerimonia si è svolta nel Comune, con la presenza di autorità locali e del protagonista. La cittadinanza onoraria viene assegnata per riconoscere il contributo dell’attore al cinema italiano e alla promozione del territorio.