Claudio Bisio | Castellabate conferisce la cittadinanza onoraria all’attore di Benvenuti al Sud
Il 11 luglio, Castellabate ha conferito la cittadinanza onoraria a Claudio Bisio. La motivazione ufficiale è il successo del film “Benvenuti al Sud”. La cerimonia si è svolta nel Comune, con la presenza di autorità locali e del protagonista. La cittadinanza onoraria viene assegnata per riconoscere il contributo dell’attore al cinema italiano e alla promozione del territorio.
Claudio Bisio riceve la cittadinanza onoraria di Castellabate l’11 luglio. Un premio all’attore per lo straordinario successo del film Benvenuti al Sud. Un legame indissolubile che diventa ufficiale a distanza di anni dalle storiche riprese cinematografiche. Il celebre artista milanese Claudio Bisio riceverà formalmente la cittadinanza onoraria da parte dell’amministrazione comunale di Castellabate, la splendida località situata nel territorio della provincia di Salerno. I dettagli dell’onorificenza e la nota della giunta locale sono stati ripresi e diffusi dall’agenzia di stampa Ansa. Secondo quanto si apprende dai lanci dell’Ansa, il... 🔗 Leggi su 2anews.it
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