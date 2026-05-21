Lecce conferisce la cittadinanza onoraria all’avvocato Claudio Fano | un sigillo sulla memoria storica
Oggi a Lecce si è svolta una seduta straordinaria del Consiglio comunale durante la quale è stato conferito il riconoscimento della cittadinanza onoraria all’avvocato Claudio Fano. La cerimonia ha celebrato la sua testimonianza diretta delle leggi razziali e la sopravvivenza alla deportazione nel Ghetto di Roma avvenuta il 16 ottobre 1943. La decisione è stata presa dall’assemblea comunale alla presenza dei presenti.
LECCE - Si è tenuta oggi a Lecce, in una seduta straordinaria del Consiglio comunale, una cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria all'avvocato Claudio Fano, testimone diretto delle leggi razziali e sopravvissuto alla deportazione del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943. Claudio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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