Lecce conferisce la cittadinanza onoraria all’avvocato Claudio Fano | un sigillo sulla memoria storica

Oggi a Lecce si è svolta una seduta straordinaria del Consiglio comunale durante la quale è stato conferito il riconoscimento della cittadinanza onoraria all’avvocato Claudio Fano. La cerimonia ha celebrato la sua testimonianza diretta delle leggi razziali e la sopravvivenza alla deportazione nel Ghetto di Roma avvenuta il 16 ottobre 1943. La decisione è stata presa dall’assemblea comunale alla presenza dei presenti.

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