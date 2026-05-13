Occhiuto tra i governatori più apprezzati d’Italia nella classifica Swg

Il presidente della regione Calabria si posiziona tra i governatori più apprezzati in Italia secondo la classifica Swg. La rilevazione prende in considerazione le opinioni dei cittadini e mostra una conferma della sua popolarità a livello nazionale. La classifica si basa su dati raccolti attraverso sondaggi e analisi di opinione pubblica, senza coinvolgere commenti o valutazioni soggettive.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si conferma tra i governatori più apprezzati d’Italia. Nell’ultimo sondaggio di Swg per l’Ansa sul gradimento dei presidenti di Regione, il governatore guadagna un punto percentuale rispetto al 2025 e sale anche di una posizione nella.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

La classifica dei governatori più apprezzati: in testa Fedriga, tre del Sud in top 5Sono due governatori leghisti del Nord a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione.

Sondaggio Swg sul gradimento dei governatori, Marsilio nella parte bassa della classificaIl presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è tra i governatori meno graditi d’Italia, È quanto emerge dal nuovo sondaggio realizzato da Swg...

Temi più discussi: Occhiuto piace, è il terzo nella classifica dei governatori più apprezzati. Ai primi due posti Fedriga e Stefani · LaC News24; Presidenti di Regione, Fedriga è il più gradito: tre governatori del Sud tra i primi cinque; Fedriga al top dei governatori. Cirio tiene al 40%, Occhiuto sale; Occhiuto sul podio d’Italia: è il terzo Governatore più amato, il primo nel Mezzogiorno.

Swg incorona il Nord leghista. Il governatore calabrese Occhiuto si prende il podio del Sud e bagna il naso al collega piemontese che flette di due punti ma resta davanti al lombardo Fontana e al ligure Bucci. Il dato geografico e il peso politico x.com

Sondaggio Swg, Occhiuto tra i governatori più apprezzati d’Italia: Stimolo ad andare avantiIl presidente della Regione Calabria è terzo nella classifica nazionale elaborata da Swg per Ansa con il 53% di gradimento. catanzaroinforma.it

Occhiuto terzo tra i governatori più amati d’ItaliaRoberto Occhiuto è terzo nella classifica Swg sul gradimento dei governatori: 53% e crescita rispetto al 2025. ilcrotonese.it