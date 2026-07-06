Nella classifica Governance Poll 2026 pubblicata da Il Sole 24 Ore, la sindaca di Brescia ha perso sette posizioni, scendendo al 75esimo posto su 92 con il 2,5% di consenso. Il suo gradimento è diminuito di due punti e mezzo, passando dal 52 al 49,5 per cento. La classifica misura il livello di approvazione pubblica nei confronti di amministratori locali, evidenziando un calo per il rappresentante della città.

Scende, e non di poco (due punti e mezzo, dal 52 al 49,5%), il gradimento della sindaca di Brescia, Laura Castelletti, nella classifica Governance Poll 2026 a cura de Il Sole 24 Ore. Castelletti occupa la 75esima posizione sui 92 capoluoghi al centro dell'indagine: anche qui c'è una flessione di sette posizioni rispetto al 2025. In Lombardia, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, chiude il secondo mandato al decimo posto della classifica, con un consenso del 59,5% in aumento dell'1,8% nonostante le traversie giudiziarie sull'urbanisticache hanno coinvolto l'amministrazione, producendo peraltro finqui una serie di assoluzioni. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Classifica Governance Poll 2026, Laura Castelletti sotto al 50%: ha perso 7 posizioni (è 75esima su 92) e il 2,5%

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