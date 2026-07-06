Classifica dei governatori Alberto Stefani è il secondo più amato d' Italia | il 65% dei veneti oggi lo rivoterebbe

Alberto Stefani è il secondo governatore più amato d'Italia. Nella sua nuova veste di presidente della Regione Puglia, invece, Antonio Decaro apre la classifica dei Governatori, tornando al primato che aveva già raggiunto in sei edizioni nel corso dei suoi 10 anni da sindaco. Lo rileva la nuova edizione del Governance Poll, il censimento annuale sul consenso dei sindaci e dei presidenti di Regione realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, oggi in edicola con il quotidiano. Il Governance Poll 2026 non rappresenta una simulazione elettorale, ma misura il rapporto tra sindaci e cittadini, influenzato da scelte amministrative, capacità comunicativa e condizioni socioeconomiche locali. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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Classifica governatori, Proietti perde otto punti in un anno ma resta in alta classifica

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Classifica dei governatori: in testa Fedriga (Friuli) e Stefani (Veneto). La posizione di Giani (Toscana)Due governatori del Nord, entrambi della Lega, occupano le prime posizioni nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione.

Temi più discussi: Amministratori più amati: Fedriga terzo in Italia, De Toni 54°; Governance Poll 2026, Fedriga terzo per consenso governatori in Italia; Classifica sindaci e governatori 2026: Giuseppe Sala decimo. È il sindaco più amato della Lombardia; Occhiuto si conferma ancora tra i governatori più amati d’Italia: IV posto nella classifica nazionale dei presidenti.

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