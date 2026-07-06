Il Bologna ha mostrato interesse per il centrocampista Lai, classe 2006 e capitano della squadra Primavera rossoblù. La società emiliana potrebbe riaprire un canale di collaborazione con la Samb, simile a quello della prima stagione di C dei fratelli Tormenti, quando furono trasferiti in rossoblù giocatori come Loviso e Della Rocca. La trattativa tra le due squadre riguarda il trasferimento del giovane calciatore.

Si potrebbe riaprire un canale preferenziale di collaborazione tra Bologna e Samb. Un po’ come fu nella prima stagione di C dei fratelli Tormenti quando l’allora diesse Peppino Pavone riuscì a portare in rossoblù nella stagione 2006-2007 Massimo Loviso e Francesco Della Rocca. Entrambi dall’esperienza in riva all’Adriatico trassero il giusto slancio verso più importanti platee e categorie. Una collaborazione che diede buoni frutti e che ora il diesse Mussi cera di riallacciare, chiedendo al Bologna Luca Lai, capitano della squadra felsinea di Primavera 1. La trattativa, secondo anche alcune indiscrezioni che arrivano da Bologna, sarebbe a buon punto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Classe 2006 e capitano della Primavera rossoblù. La Samb chiama il Bologna: piace il centrocampista Lai

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