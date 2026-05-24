Chi è Topalovic il classe 2006 che ha incantato i tifosi dell’Inter nel match contro il Bologna

Da internews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Topalovic, nato nel 2006, ha esordito con l'Inter nel match contro il Bologna, attirando l’attenzione dei tifosi. È un giovane calciatore che ha mostrato buone doti tecniche durante la partita. La sua presenza in campo ha suscitato interesse tra gli appassionati, che hanno notato la sua capacità di inserirsi nel gioco. La sua partecipazione si è conclusa con un impatto positivo, anche se si tratta ancora di un esordio in una competizione ufficiale.

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Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti. L’ultima giornata del campionato di  Serie A 2025-26  ha regalato una partita da ricordare. Nella sfida contro il  Bologna  a prendersi i riflettori è stato  Luka Topalovi?, giovane  centrocampista dell’Inter. Entrato a partita in corso, il gioiellino  classe 2006  ha bagnato la sua seconda presenza in  prima squadra  sfornando subito un  assist vincente. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter La crescita e l’esordio con i nerazzurri. Nato in  Slovenia  e cresciuto calcisticamente nel vivaio del  Domžale,  Topalovi?  è sbarcato a Milano grazie all’intuizione degli osservatori di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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