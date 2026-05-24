Topalovic, nato nel 2006, ha esordito con l'Inter nel match contro il Bologna, attirando l’attenzione dei tifosi. È un giovane calciatore che ha mostrato buone doti tecniche durante la partita. La sua presenza in campo ha suscitato interesse tra gli appassionati, che hanno notato la sua capacità di inserirsi nel gioco. La sua partecipazione si è conclusa con un impatto positivo, anche se si tratta ancora di un esordio in una competizione ufficiale.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti. L’ultima giornata del campionato di Serie A 2025-26 ha regalato una partita da ricordare. Nella sfida contro il Bologna a prendersi i riflettori è stato Luka Topalovi?, giovane centrocampista dell’Inter. Entrato a partita in corso, il gioiellino classe 2006 ha bagnato la sua seconda presenza in prima squadra sfornando subito un assist vincente. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter La crescita e l’esordio con i nerazzurri. Nato in Slovenia e cresciuto calcisticamente nel vivaio del Domžale, Topalovi? è sbarcato a Milano grazie all’intuizione degli osservatori di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chi è Topalovic, il classe 2006 che ha incantato i tifosi dell’Inter nel match contro il Bologna

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#Chivu: Dovevamo onorare la maglia. Sono contento per Pio che è andato in doppia cifra, per Diouf, per Topalovic. Come sta De Vrij? Speriamo non sia nulla di grave, che possa recuperare per il Mondiale in tempo. Chi tiferò? Per la mia famiglia, mia moglie x.com

Non avrei mai pensato di vedere l'Inter dare minuti veri ai giocatori dell'accademia. Pio Esposito avrebbe potuto far parte di un scambio la scorsa estate se non fosse stato per Chivu, e ora stiamo vedendo Cocchi, Topalovic, Mosconi e altri avere opportunità e f reddit

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