Infortunio Deiola tegola per i rossoblù in Bologna Cagliari | il centrocampista si ferma nel primo tempo Ecco cosa è successo

Durante la partita tra Bologna e Cagliari, il centrocampista dei rossoblù si è infortunato nel primo tempo, risultando subito necessario il suo cambio. Ha accusato un fastidio al quadricipite, che ha portato alla sua sostituzione immediata. La squadra ha mostrato preoccupazione per le condizioni del giocatore, mentre i medici sono intervenuti sul campo per valutare l’entità del problema. La partita è proseguita senza di lui.

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