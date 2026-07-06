Clan a Napoli Sos scarcerazioni | sono tornati in libertà killer e boss delle faide

Da ilmattino.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Killer e boss delle faide sono stati scarcerati e sono tornati in libertà. Sono rientrati nei loro quartieri, alcuni nelle proprie abitazioni, uno alla volta e senza grandi manifestazioni pubbliche. La scarcerazione è avvenuta senza incidenti o proteste evidenti, e le persone coinvolte si sono mosse con discrezione, evitando il clamore. La notizia ha suscitato reazioni tra le forze dell’ordine e le autorità locali, che monitorano la situazione.

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Sono tornati nel loro rione, nei loro quartieri, in alcuni casi, nelle loro abitazioni. Uno alla volta, senza tanto clamore, provando - nei limiti del possibile - a non fare tanto baccano. Hanno scontato - chi più e chi meno - oltre venti anni di reclusione, condanne definitive per reati gravissimi, che vanno dall’omicidio all’accusa di essere capi e promotori di cartelli strutturati come l’Alleanza di Secondigliano o il clan Mazzarella. Boss scarcerati, irriducibili, che tornano in possesso della propria libertà (o di una parte di libertà, al netto delle misure di sorveglianza destinate a soggetti ritenuti pericolosi), dopo aver trascorso un pezzo della propria vita in cella, spesso in condizioni di detenzione rigorosa, vedi alla voce carcere duro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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