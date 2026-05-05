Guerra tra clan a Bari | così sono stati incastrati i killer di Lello Capriati e Filippo Scavo

Nelle prime ore del mattino, Bari è stata interessata da un'operazione congiunta di polizia, carabinieri e guardia di finanza, che ha portato all'arresto di 14 persone ritenute appartenenti ai clan rivali Capriati e altri gruppi. L'intervento è stato messo in atto per contrastare un'escalation di violenza legata a faide tra le fazioni criminali. Durante le attività investigative, sono stati identificati e fermati i presunti killer di due uomini uccisi in passato.

Una risposta "straordinaria" dello Stato per fermare un'allarmante escalation di sangue. Dalle prime luci dell'alba, Bari è stata blindata da un'operazione congiunta di polizia, carabinieri e guardia di finanza che ha portato all'arresto di 14 esponenti di spicco dei clan rivali Capriati e.🔗 Leggi su Baritoday.it

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