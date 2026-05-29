Arrestato a Barcellona killer del clan De Micco di Napoli | era ricercato per omicidio
Un uomo ricercato per omicidio e appartenente al clan De Micco di Napoli è stato arrestato a Barcellona. L’arresto è avvenuto questa mattina dalle autorità spagnole, su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, mediante un Mandato di Arresto Europeo. La persona era in fuga in Spagna e ora si trova sotto custodia.
Arrestato Giuseppe Prisco, esponente del clan De Luca-Bossa di Ponticelli scappato in Spagna. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, nella mattinata odierna, a Barcellona, le Autorità iberiche hanno dato esecuzione a un Mandato di Arresto Europeo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale DDA, nei confronti dell'uomo, gravemente indiziato dei reati di omicidio doloso e porto abusivo di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso. Prisco, 33 anni, dallo scorso mese di giugno, si era sottratto alla esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’omicidio di Salvatore d'Orsi, avvenuto nel suddetto quartiere il 12. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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