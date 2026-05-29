Arrestato a Barcellona killer del clan De Micco di Napoli | era ricercato per omicidio

Notizia in breve

Un uomo ricercato per omicidio e appartenente al clan De Micco di Napoli è stato arrestato a Barcellona. L’arresto è avvenuto questa mattina dalle autorità spagnole, su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, mediante un Mandato di Arresto Europeo. La persona era in fuga in Spagna e ora si trova sotto custodia.