Durante il Sibiu Tour 2026, un orso ha attraversato la strada davanti a un ciclista. Lorenzo Finn ha vinto anche la terza tappa, una frazione di 157 chilometri con partenza da Sibiu e arrivo a Bâlea Lac. La gara si è svolta regolarmente, senza ulteriori incidenti legati all'animale. Finn ha concluso la tappa in prima posizione, mantenendo la leadership nella corsa.

Lorenzo Finn ha vinto anche la terza tappa del Sibiu Tour 2026 di ciclismo su strada: nella frazione con partenza da Sibiu ed arrivo a Bâlea Lac dopo 157.4 km, il ciclista della Red Bull-BORA-hansgrohe si è imposto in solitaria, precedendo di 13? il neerlandese Wout Poels ed il sudafricano Byron Munton. Proprio il ciclista sudafricano era assieme a Finn quando nella tappa odierna è accaduto un episodio assolutamente insolito: un cucciolo d’orso ha attraversato la strada proprio pochi metri davanti ai due battistrada. Non si sono corsi rischia, sia perché la strada era in salita, sia perché vi era distanza tra l’animale ed i corridori. Quanto accaduto, però, certamente è fatto curioso ed inconsueto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Clamoroso al Sibiu Tour: un orso attraversa la strada davanti a Lorenzo Finn!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ciclismo, Lorenzo Finn vince al Sibiu Tour: primo successo tra i professionistiUn ciclista di 19 anni ha vinto la seconda tappa del Sibiu Tour in Romania, staccando tutti sulla salita finale.

Lorenzo Finn vince con uno scatto nel finale a Balea Lac e incrementa il vantaggio al Sibiu TourLorenzo Finn ha vinto la terza tappa del Sibiu Tour 2026, corsa di 157,4 km da Sibiu a Bâlea Lac.

Si parla di: Sibiu Tour 2026, fuga vincente di Matias Malmberg che anticipa il gruppo – terzo Davide Donati, settimo Simone Buda.

Clamoroso al Sibiu Tour: un orso attraversa la strada davanti a Lorenzo Finn!Lorenzo Finn ha vinto anche la terza tappa del Sibiu Tour 2026 di ciclismo su strada: nella frazione con partenza da Sibiu ed arrivo a Bâlea Lac dopo ... oasport.it

Lorenzo Finn vince con uno scatto nel finale a Balea Lac e incrementa il vantaggio al Sibiu TourLa terza tappa del Sibiu Tour 2026 di ciclismo su strada, la Sibiu-Bâlea Lac, di 157.4 km, incorona ancora Lorenzo Finn, alfiere della Red ... oasport.it