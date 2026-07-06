Clamoroso al Mondiale | Haaland elimina il Brasile

Durante gli ottavi di finale del Mondiale, la squadra brasiliana è stata eliminata dopo una sconfitta per 2-1. Il portiere avversario ha parato un rigore calciato da Bruno Guimarães, mentre il centravanti norvegese ha segnato due gol. Nel recupero, Neymar ha sbagliato un calcio di rigore, che non è stato sufficiente a evitare l’eliminazione.

La Seleção cade 2-1 negli ottavi: Nyland para un rigore a Bruno Guimarães, doppietta del centravanti norvegese. Inutile il penalty di Neymar nel recupero.. Clamoroso colpo di scena negli ottavi di finale del Mondiale 2026. La Norvegia batte 2-1 il Brasile e conquista uno storico accesso ai quarti di finale, trascinata da Erling Haaland. Per Carlo Ancelotti, invece, l’avventura iridata si chiude già agli ottavi. La Seleção parte forte e al 12? conquista un calcio di rigore per un fallo di Ajer su Cunha, ma Bruno Guimarães si fa ipnotizzare da Nyland, decisivo nell’intuire la conclusione dal dischetto. Dopo un primo tempo con poche emozioni, nella ripresa Ancelotti si gioca le carte Endrick e Neymar, senza però riuscire a sbloccare il risultato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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CLAMOROSOOOO!! BRASILE-NORVEGIA 1-2!! HAALAND ELIMINA ANCELOTTI E NEYMAR! FANNO PAURA!

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Questo mondiale è clamoroso. I tre giocatori più forti al mondo stanno facendo cose senza senso. Se dovessi metterli in ordine, ad oggi: 1- Mbappe 2- Haaland 3- Gonçalo Ramos x.com

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Il Brasile è clamorosamente fuori dal Mondiale: Neymar non basta, la Norvegia vince 2-1Clamorosa impresa della Norvegia, che batte 2-1 il Brasile e conquista uno storico accesso ai quarti di finale del Mondiale. tuttomercatoweb.com