Circoli privati Interessi comuni come criterio per la scelta

Da quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Circolo Unione di Palermo, fondato quasi 300 anni fa, ha uno statuto che vieta alle donne di votare e di candidarsi agli organi direttivi. La notizia circola in queste ore e riguarda i criteri di scelta dei membri, basati su interessi comuni e appartenenza a circoli privati. La decisione di mantenere queste regole suscita discussioni sulla parità di genere all’interno di queste organizzazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Baldelli Gira in queste ore la notizia del Circolo Unione a Palermo, fondato quasi trecento anni fa, il cui statuto vieta alle donne il voto e di candidarsi agli organi direttivi. Si potrebbe bollare la questione come folkloristica o uno stolido retaggio di un passato remoto, se non fosse che quest’anno ricorre l’ottantesimo dal voto alle donne e che in quello stesso anno, il 1946, è iniziata la stesura della nostra Costituzione il cui articolo 3 vieterebbe esplicitamente le discriminazioni contenute in quello statuto, come in altre decise di statuti dell’epoca e ancora vigenti in l’Italia, va detto. Il fatto, quindi, merita una riflessione. Pare che in quel Circolo palermitano le donne siano ammesse solo nelle vesti di ’frequentatrici’ e senza diritto di parola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

circoli privati interessi comuni come criterio per la scelta
© Quotidiano.net - Circoli privati. Interessi comuni come criterio per la scelta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

San Siro, indagine sulla vendita: perquisizioni della Guardia di Finanza e 9 indagati

Video San Siro, indagine sulla vendita: perquisizioni della Guardia di Finanza e 9 indagati

Notizie e thread social correlati

Circoli privati nel mirino della Polizia: chiusura per un locale, sospensione per un altroLa Polizia di Stato ha effettuato controlli in due circoli privati a Taranto, entrambi situati in via Generale Messina.

Sanatoria Comuni 2026: come rottamare sanzioni e interessi su Imu, Tari e multeDal 2026, sarà possibile usufruire di una sanatoria per i debiti locali, che include sanzioni e interessi su imposte come Imu, Tari e Tasi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web