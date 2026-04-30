Circoli privati nel mirino della Polizia | chiusura per un locale sospensione per un altro

La Polizia di Stato ha effettuato controlli in due circoli privati a Taranto, entrambi situati in via Generale Messina. A seguito delle verifiche, uno dei locali è stato chiuso, mentre l’altro ha subito una sospensione delle attività. Le operazioni sono parte di un’azione più ampia di monitoraggio sui locali privati cittadini. Per ora, non sono stati resi noti dettagli specifici sui motivi delle disposizioni adottate.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato intensifica i controlli sui circoli privati cittadini e dispone due provvedimenti nei confronti di altrettanti club situati in via Generale Messina, a Taranto. Per uno dei locali è stata ordinata la cessazione dell’attività. Si tratta del circolo già finito al centro delle cronache lo scorso 29 settembre, quando una lite degenerò in un accoltellamento. Il provvedimento firmato dal Questore Michele Davide Sinigaglia arriva dopo una serie di verifiche effettuate nei primi mesi dell’anno dagli agenti, che avrebbero accertato la presenza costante, dentro e fuori il locale, di soggetti con numerosi precedenti penali, soprattutto per reati legati allo spaccio di droga, contro il patrimonio e contro la persona.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Circoli privati nel mirino della Polizia: chiusura per un locale, sospensione per un altro Notizie correlate Alcol ai minori, chiuso un altro locale della movida: scatta la sospensione per una settimanaUn altro locale della movida agrigentina è stato chiuso per somministrazione di alcol a minorenni. Genova: Polizia Locale inflessibile, multe e indagini per chi abbandona rifiuti, anche sospensione patente.Genova sta rispondendo con fermezza all’emergenza abbandono di rifiuti, con un’ondata di multe e indagini che mira a contrastare un fenomeno in... Una raccolta di contenuti Si parla di: Catanzaro, sanzionati due circoli privati per esercizio abusivo di sala giochi; Occhiuto guarda a Roma: il governatore calabrese nel mirino del nuovo corso di Forza Italia.