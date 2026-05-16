Sanatoria Comuni 2026 | come rottamare sanzioni e interessi su Imu Tari e multe

Dal 2026, sarà possibile usufruire di una sanatoria per i debiti locali, che include sanzioni e interessi su imposte come Imu, Tari e Tasi. La misura rientra nel quadro della Rottamazione-quinquies, una procedura che permette di ridurre o eliminare le penali legate a tributi comunali. Questa opportunità riguarda le persone e le aziende che devono pagamenti arretrati e consente di regolarizzare la posizione fiscale senza dover affrontare l’intero importo originario.

Nell’ambito della Rottamazione-quinquies, la sanatoria può applicarsi anche sui debiti locali, includendo dunque anche sanzioni e interessi legati a tasse comunali, come Imu, Tari, Tasi e altro ancora. Si tratta di un'importante opportunità per i cittadini, che è stata permessa da un emendamento al decreto fiscale proposto dalla maggioranza e approvato mercoledì scorso in Senato, per la precisione in Commissione Finanze. Si attende adesso la conversione in legge ma, stando a quanto si apprende, la sanatoria è stata estesa anche a livello locale e consente ai cittadini una buona via d'uscita per regolarizzare e chiudere vecchi debiti arretrati e rimasti nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Sanatoria fiscale 2026: rottamazione estesa a IMU, TARI e multe senza sanzioni né interessi

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