La Cina muove la portaerei | cosa c' è dietro le esercitazioni militari nel Pacifico

La Cina ha schierato la portaerei Liaoning nel Pacifico occidentale, dando avvio a nuove esercitazioni militari nella regione. La presenza della nave, la prima portaerei entrata in servizio nella Marina cinese, è stata confermata attraverso annunci ufficiali. Le esercitazioni sono state osservate da vari paesi della zona, mentre le autorità cinesi hanno comunicato dettagli sulle manovre militari in corso. La mossa si inserisce in un contesto di attività navali e militari sempre più frequenti nel Pacifico.

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La Cina torna a mostrare i muscoli nel Pacifico occidentale e lo fa schierando la Liaoning, la prima portaerei entrata in servizio nella propria Marina. Le nuove esercitazioni militari, annunciate nelle ultime ore, prevedono voli tattici a lunga distanza, simulazioni operative e, a quanto pare, manovre a fuoco vivo. Ufficialmente si tratta di attività “di routine”, inserite nel programma annuale dell’Esercito popolare di liberazione cinese per testare la prontezza al combattimento. Attenzione però al contesto di fondo: le operazioni arrivano in una fase di forte tensione con il Giappone, mentre gli Stati Uniti continuano a rafforzare la loro presenza militare nell’Indo-Pacifico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Cina muove la portaerei: cosa c'è dietro le esercitazioni militari nel Pacifico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Perché la Cina non interviene in Iran Capire la strategia di Pechino Sullo stesso argomento Xi muove la "flotta fantasma": cosa c’è dietro l'espansione invisibile nel PacificoLa Cina sta costruendo una presenza sempre più capillare e strategica nei mari e nelle profondità del Pacifico. Alta tensione nel Pacifico: Usa, Australia e Filippine iniziano esercitazioni nel Mar Cinese Meridionale e scatenano le proteste della CinaMentre il Medio Oriente continua a bruciare, con la fragile tregua tra Iran e Stati Uniti appesa a un filo, e il conflitto in Ucraina che prosegue... sul Financial Times lamentano che la Cina ha un sistema finanziario CHIUSO, cioè controllano loro quanto denaro circola nell'economia. Per decenni, ha mantenuto il suo sistema finanziario più strettamente CHIUSO rispetto a qualsiasi altra grande nazione. x.com CINA-IRAN, IL GIOCO NASCOSTO DI PECHINO | Stabilità, Hormuz e negoziato USA: la strategia di XiLa Cina parla con l’Iran e lo spinge ad accettare il negoziato con gli USA. Ha paura che la guerra allontani un accordo commerciale con Trump Anche la Cina si muove per la guerra in Iran. I ministri ... ilsussidiario.net Qualcosa si muove in Italia sulla sicurezza di università e ricerca con la CinaIeri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Pechino, accompagnato – come da protocollo in questi casi – dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Si tratta di una visita di ... ilfoglio.it