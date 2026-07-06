ciclismoil bilancio del fine settimana giovannetti vice campionessa buona corsa nel tricolore in trentino

Nel fine settimana si sono svolti diversi eventi di ciclismo. Olivia Giovannetti, allieva e tesserata per il Team Fabiana Luperini, si è piazzata seconda ai campionati italiani su strada in Trentino. È il secondo anno consecutivo che ottiene il titolo di vicecampionessa. La sua partecipazione ha visto una buona performance durante la corsa, senza ulteriori dettagli sui risultati complessivi o le altre classifiche.

Per il secondo anno consecutivo Olivia Giovannetti allieva quest’anno tesserata per il Team Fabiana Luperini è vicecampionessa italiana su strada. Nel 2025 fu battuta al fotofinish quando era esordiente del secondo anno, questa volta a Laives in provincia di Bolzano l’atleta del Team pisano è stata superata nella volata di un ristretto plotoncino dalla veneta Matilde Carretta dopo un grande finale di corsa. Olivia, infatti, assieme alla livornese Elena Geppi, altra atleta della Rappresentativa toscana, ha dato vita a un finale di corsa stupendo rientrando sulle battistrada per poi giocarsi la maglia tricolore in volata. Contro la Carretta... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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