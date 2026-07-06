Ciclismoil bilancio del fine settimana Giovannetti vice campionessa Buona corsa nel tricolore in Trentino

Da sport.quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel fine settimana si sono svolti diversi eventi di ciclismo. Olivia Giovannetti, allieva e tesserata per il Team Fabiana Luperini, si è piazzata seconda ai campionati italiani su strada in Trentino. È il secondo anno consecutivo che ottiene il titolo di vicecampionessa. La sua partecipazione ha visto una buona performance durante la corsa, senza ulteriori dettagli sui risultati complessivi o le altre classifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per il secondo anno consecutivo Olivia Giovannetti allieva quest’anno tesserata per il Team Fabiana Luperini è vicecampionessa italiana su strada. Nel 2025 fu battuta al fotofinish quando era esordiente del secondo anno, questa volta a Laives in provincia di Bolzano l’atleta del Team pisano è stata superata nella volata di un ristretto plotoncino dalla veneta Matilde Carretta dopo un grande finale di corsa. Olivia, infatti, assieme alla livornese Elena Geppi, altra atleta della Rappresentativa toscana, ha dato vita a un finale di corsa stupendo rientrando sulle battistrada per poi giocarsi la maglia tricolore in volata. Contro la Carretta... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ciclismoil bilancio del fine settimana giovannetti vice campionessa buona corsa nel tricolore in trentino
© Sport.quotidiano.net - Ciclismo,il bilancio del fine settimana. Giovannetti vice campionessa. Buona corsa nel tricolore in Trentino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Olivia Giovannetti si laurea campionessa regionaleA maggio, il ciclismo nel comprensorio empolese ha registrato due titoli provinciali nella categoria esordienti e la vittoria dell’allievo Gastasini.

Trentino cuore del ciclismo: il Giro d’Italia conquista la PaganellaIl Giro d'Italia si prepara ad attraversare il Trentino, con la tappa di Andalo prevista per il 27 maggio.

Temi più discussi: Un mese di osservazioni sul campo: il bilancio del cittì Velo; Biciclette e smartphone: cosa si perde a Sondrio?; MARCO TONI: LEGA IN SALUTE FINANZIARIA E CON VISIONE STRATEGICA; Ciclismo e solidarietà si stringono la mano a Somma Lombardo: le donazioni di beneficenza del Fiandre Varesino.

ciclismo il bilancio delCiclismo, il bilancio del fine settimana. Giovannetti vice campionessa. Buona corsa nel tricolore in TrentinoPer il secondo anno consecutivo Olivia Giovannetti allieva quest’anno tesserata per il Team Fabiana Luperini è vicecampionessa italiana su strada. Nel 2025 fu battuta al fotofinish quando era ... msn.com

Argentin attacca la Federciclismo: 'Bilancio da 24 milioni, nessuna giustificazione'Nelle ultime settimane, il mondo del ciclismo italiano è stato segnato da un acceso dibattito sulle scelte operate dalla Federciclismo per i Mondiali di ciclocross di Hulst. Nonostante le quote ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web