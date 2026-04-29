Il Giro d'Italia si prepara ad attraversare il Trentino, con la tappa di Andalo prevista per il 27 maggio. La diciassettesima frazione porterà i ciclisti sulla Paganella, attirando numerosi appassionati lungo il percorso. Oltre alla gara maschile, la regione ospiterà anche le competizioni femminili e il Giro E, contribuendo a un calendario ricco di eventi. La presenza della corsa si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione turistica della zona.

? Cosa sapere Il Giro d'Italia arriva ad Andalo il 27 maggio con la diciassettesima tappa.. Il Trentino ospiterà anche le corse femminili e il Giro E per diversificare l'offerta turistica.. Il Trentino si prepara a ospitare le tappe del Giro d’Italia, del Giro femminile e del Giro E, con la Paganella che diventerà il fulcro della corsa rosa il 27 maggio ad Andalo. La presentazione ufficiale delle frazioni trentine è avvenuta ieri presso la tenuta di Francesco Moser a Gardolo di Mezzo, all’interno di Villa Maso Warth. Il programma ciclistico prevede un passaggio cruciale per la competizione maschile: mercoledì 27 maggio la diciassettesima tappa del Giro d’Italia si concluderà infatti ad Andalo, portando i corridori a ripartire il giorno successivo, giovedì 28 maggio, da Fai della Paganella.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino cuore del ciclismo: il Giro d’Italia conquista la Paganella

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