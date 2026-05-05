Olivia Giovannetti si laurea campionessa regionale

A maggio, il ciclismo nel comprensorio empolese ha registrato due titoli provinciali nella categoria esordienti e la vittoria dell’allievo Gastasini. Olivia Giovannetti ha conquistato il titolo di campionessa regionale, portando a casa il primo posto in questa competizione. La stagione sta proseguendo con risultati significativi per gli atleti locali, che continuano a dimostrare il loro impegno e le loro capacità nelle gare ufficiali.

Il mese di maggio è iniziato alla grande per il ciclismo del comprensorio empolese con i due titoli provinciali esordienti e la vittoria dell’allievo Gastasini colti dall’U.C. Empolese, la maglia di campionessa toscana conquistata dall’allieva di Montelupo Fiorentino Olivia Giovannetti portacolori del Team Fabiana Luperini, oltre al primo successo negli allievi di Niccolò Iacopi della Iperfinish Stabbia. Quest’ultimo si è affermato con uno spunto autorevole e determinato, nel tratto finale in salita a Le Poggiola in provincia di Arezzo. Una bella vittoria per un giovane al primo anno in categoria ma con un passato da protagonista negli esordienti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Olivia Giovannetti si laurea campionessa regionale Notizie correlate Olivia Giovannetti vince in volata. Incoronata campionessa provincialeDopo 20 anni (l’ultima edizione fu vinta nel 2006 dallo junior Elia Favilli dell’Arianna Rimor), il ciclismo toscano giovanile ha riproposto la... Leggi anche: LUCCHESE-MASSESE. Le Maripose sugli scudi a Montemurlo e Rosignano. Viola Nicolini si laurea campionessa regionale