Ciclismo Paletti e Aleotti si salvano dalla caduta al Giro Covili in Azerbaijan

Al termine di una volata emozionante sul traguardo di Burgas, il francese di 22 anni Magnier ha vinto la tappa del Giro, sorprendendo tutti. Durante la corsa, alcuni corridori sono stati coinvolti in una caduta, ma Paletti e Aleotti sono riusciti a evitare danni e sono tornati in corsa. Nel frattempo, Covili si trova in Azerbaigian per un impegno legato a un evento ciclistico.

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Al termine di una volata thriller sul traguardo di Burgas, ieri al Giro si è imposto a sorpresa il ventiduenne francese Magnier. Una caduta a 600 metri dall’arrivo del gruppo per fortuna senza conseguenze sia per Luca Paletti (foto) che Giovanni Aleotti i due modenesi al Giro 2026. Il 21enne Paletti del Team Bardiani VF Group è stato tra i primi a concludere la tappa al 49° posto mentre il finalese Giovanni Aleotti ha concluso in coda assieme agli altri della Red Bull Bora, tutti classificati con lo stesso tempo vincitore come prevede il regolamento. Oggi seconda frazione sempre in Bulgaria come la frazione di domani prima del giorno di riposo per la prima tappa in Italia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo. Paletti e Aleotti si salvano dalla caduta al Giro, Covili in Azerbaijan ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ciclismo. Giro dell’Appennino, Paletti chiude settimoLuca Paletti dopo aver sfiorato il podio al Tour of the Alps ha colto la settima piazza nell’87° Giro dell’Appennino. Ciclismo. Grande Aleotti, chiude decimo al Tour of the AlpsL’abbraccio tra Aleotti e Pellizzari a Bolzano è stato il ringraziamento per il grande lavoro svolto dal 26enne finalese per la vittoria di tappa e... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Le classifiche aggiornate della Coppa Italia delle Regioni dopo il Giro dell'Appennino; VERSO IL GIRO. SARANNO 41 GLI ITALIANI AL VIA. Ciclismo. Grande Aleotti, chiude decimo al Tour of the AlpsL’abbraccio tra Aleotti e Pellizzari a Bolzano è stato il ringraziamento per il grande lavoro svolto dal 26enne finalese per la vittoria di tappa e della classifica finale del Tour of the Alps di uno ... ilrestodelcarlino.it Ciclismo. Grande Aleotti, chiude decimo al Tour of the AlpsL’abbraccio tra Aleotti e Pellizzari a Bolzano è stato il ringraziamento per il grande lavoro svolto dal 26enne finalese ... msn.com Ottant’anni fa l'Italia ripartì dal Giro. Il ciclismo univa, oggi è tutto diverso x.com Ciclismo in Italia all'inizio di marzo reddit