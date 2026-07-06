Cibiana di Cadore non ha più un sindaco dopo che Matteo Posa, eletto un mese fa con l’83% dei voti, si è dimesso. La decisione arriva a causa delle difficoltà legate alla gestione della struttura amministrativa, composta da soli quattro dipendenti. Il commissario prefettizio è stato inviato a Vodo di Cadore, comune vicino, per gestire temporaneamente la situazione. La mancanza di un sindaco nel piccolo comune evidenzia le difficoltà di amministrazione in contesti con poche risorse e la possibilità di fusioni tra enti montani.

È successo di nuovo. Cibiana di Cadore, 323 abitanti, è rimasta senza sindaco. Matteo Posa, eletto un mese fa con l’83%, ha lasciato, intimorito dal collasso della struttura amministrativa, solo quattro dipendenti. La vicina Vodo è commissariata da maggio per assenza di candidati. Un commissario era toccato a Pieve nel 201718. La lista è lunga. Su questo tema sarà interessante leggere le riflessioni di un signore che di esperienza amministrativa nella zona ne ha: è l’ex sindaco di Cortina d’Ampezzo, Giacomo Giacobbi. Che ben prima delle ultime notizie ha scritto un documento, per ora non pubblicato. Quando Giacobbi venne eletto, nel 2002, Cortina contava 6. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Cibiana di Cadore senza sindaco, il commissario a Vodo. I Comuni in montagna e l'unica possibile strada: la fusione

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