Veneziani in difficoltà sul monte Rite a Cibiana di Cadore

Due escursionisti sono stati recuperati ieri sera, primo maggio, sul Monte Rite a Cibiana di Cadore. I due erano scesi fuori sentiero in un canale e si sono trovati in difficoltà. L'intervento di soccorso è terminato intorno alle 22.30, dopo averli raggiunti e assistiti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Si è concluso verso le 22.30 di ieri, primo maggio, l'intervento di recupero di due escursionisti, scesi fuori sentiero in un canale del Monte Rite, dove ancora si trovavano verso sera. I due 27enni di Venezia erano partiti da località Pianezze, a Cibiana di Cadore, per salire fino alla croce del.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Escursionisti 27enni perdono il sentiero scendendo dal Monte Rite: recuperati con corde e imbrago nella notteCIBIANA DI CADORE (BELLUNO) - Usciti dal sentiero scendendo dal Monte Rite, due escursionisti veneziani si sono ritrovati persi e bloccati sopra dei... Reinhold Messner accusato di non pagare l'affitto per il Museo nelle Nuvole a Cibiana, "ci deve 190mila euro"Reinhold Messner è al centro di un contenzioso con il Comune di Cibiana di Cadore per presunti mancati pagamenti legati al Museo nelle Nuvole sul...