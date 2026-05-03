Il comune di Cibiana in Cadore ha avviato una richiesta di pagamento nei confronti di Reinhold Messner, ritenendolo debitore di 190 mila euro. La somma riguarda gli arretrati dell’affitto del Museo delle Nuvole, situato sul Monte Rite, e si riferisce a un mancato versamento dal 2014. La cifra comprende una quota annuale di 5 mila euro più 100 euro al giorno di sanzioni in caso di inadempienza.

Il comune di Cibiana in Cadore, nel bellunese, chiede a Reinhold Messner 190 mila euro. Si tratta di arretrati che il re dell’alpinismo non avrebbe versato per il suo Museo delle Nuvole che si trova sul Monte Rite: 5 mila euro l’anno più 100 euro al giorno di sanzioni in caso di mancato pagamento. Messner, secondo il comune e come scrive Repubblica, non pagherebbe dal 2014 e il museo dovrebbe riaprire a breve, nel mese di giugno. Sempre che il contenzioso trovi una soluzione. Tutto sarebbe già in mano agli avvocati dell’alpinista. Il Messner Mountain Museum Dolomites, detto Museo nelle Nuvole, si trova sulla cima del Monte Rite ed è stato inaugurato nel 2002 su iniziativa di Reinhold Messner.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Messner non paga l’affitto del suo museo dal 2014”: il comune di Cibiana in Cadore chiede 190 mila euro al re degli alpinisti

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