Nella sera di domenica 10 maggio, nel centro di Salerno, si è verificato uno scontro tra un'auto e uno scooter in via Eugenio Caterina. Nell'incidente sono rimasti feriti un giovane di 21 anni e una ragazza di 18, entrambi trasportati in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violento scontro in via Eugenio Caterina. Paura nel centro di Salerno dove, nella tarda serata di domenica 10 maggio, si è verificato un violento incidente stradale tra un’auto e uno scooter. Nel sinistro sono rimasti feriti un ragazzo di 21 anni e una giovane di 18 anni, entrambi a bordo della moto. L’impatto è avvenuto intorno alle ore 22 in via Eugenio Caterina, l’arteria che collega piazza Montpellier a piazza Scozia. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. I soccorsi sul posto. Subito dopo lo schianto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Salerno e i sanitari della Vopi, l’associazione Volontari Pronto Intervento, attivati dalla centrale operativa del 118.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incidente nel centro di Salerno, auto contro scooter, feriti un 21enne e una 18enne: ricoverati in ospedale

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