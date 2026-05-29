Un giovane di 18 anni morto in un incidente avvenuto lunedì a Carbonate. Dopo il decesso, sono stati donati gli organi del ragazzo. La comunità di Cislago si stringe intorno alla famiglia, che ha espresso il dolore con un messaggio di addio. La notizia ha suscitato commozione tra i residenti, molti dei quali hanno manifestato vicinanza alla famiglia attraverso messaggi di cordoglio. La polizia sta conducendo le verifiche sul sinistro.

Cislago (Varese), 29 maggio 2026 – Un risveglio nel dolore, a Cislago, per la morte di Nicolò Vergani, il ragazzo di 18 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto lunedì a Carbonate. Il giovane aveva compiuto gli anni appena il giorno prima. Lo schianto era avvenuto poco dopo le 13.30, all’incrocio tra via Pasteur e via Volta. La moto su cui viaggiava Nicolò si era scontrata con un’auto e, dopo l’urto, il ragazzo era finito contro la recinzione di una proprietà privata, riportando lesioni gravissime: le sue condizioni erano apparse subito disperate. Sul posto erano intervenuti gli operatori delle ambulanze insieme all’elisoccorso, che lo aveva trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cislago piange il 18enne Nicolò Vergani. Donati gli organi, la comunità è distrutta: “Sarai sempre con noi”

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